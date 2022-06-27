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李百全料升常秘 AO續掌港台？

名家專區 2022/06/27

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候任特首李家超及其司局長新班子快將宣誓就職，各政策局的常任秘書長也陸續敲定。據悉，主責香港電台的廣播處長李百全，料升任保安局常任秘書長，港府將另派一名政務官（AO）入主港台。

李百全去年3月起出任港台廣

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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