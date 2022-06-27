李百全料升常秘 AO續掌港台？ 名家專區 2022/06/27 分享： 分享： 候任特首李家超及其司局長新班子快將宣誓就職，各政策局的常任秘書長也陸續敲定。據悉，主責香港電台的廣播處長李百全，料升任保安局常任秘書長，港府將另派一名政務官（AO）入主港台。 李百全去年3月起出任港台廣 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 2022/06/24 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 2022/06/23 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 有政戲 - 行會新班子 各大黨「話事人」入局 2022/06/22 行會新班子 各大黨「話事人」入局 有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 2022/06/21 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 有政戲 - 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 2022/06/20 李班子打團隊波 老拍檔熟絡互補 李百全 香港電台 保安局 任命 政治 退休