李百全料升常秘 AO續掌港台？

候任特首李家超及其司局長新班子快將宣誓就職，各政策局的常任秘書長也陸續敲定。據悉，主責香港電台的廣播處長李百全，料升任保安局常任秘書長，港府將另派一名政務官（AO）入主港台。

李百全去年3月起出任港台廣

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