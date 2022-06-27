【平台股】大行最愛美團拼多多原因(第二版)

2021年，經歷了約20年增長的電商行業按下了暫停鍵。去年11月，線上零售總額首次出現了同比負增長（下降了4%），意味行業已從流量轉為留量。換言之，電商行業進入了周期性的拐點。直播電商的強監管從頭部主播蔓延至全行業、亞馬遜的封店事件皆給跨境電商蒙上一層陰影，平台股的增速大幅度放緩，互聯網電商整體賽道正由先前高速增長的抓增量階段進入盤存量階段。

但是，美團 （03690） 可能是例外，其次考慮拼多多（PDD.US）。大行普遍認為美團執行力最高、復甦確定性也是最高。據中金報告，指管理層有信心實現2020年至2025年外賣日均單量年均複合增長率25%的目標，2025年峰值水平有望達到每日1億單。2022Q1外賣33.6億筆，平均每天0.37億筆。每筆訂單的息稅前利潤為1元人民幣（意味總交易額GTV利潤率為2%，對比全球同業目標幅度在個位數的中段）；到店、酒店及旅遊業務未來五年收入複合年增長率目標為25%，而相關業務息稅前利潤率目標為40%。管理層認為美團優選營銷費用較高，但預計每季度經營虧損將收窄5億至10億元人民幣。

彭博綜合預測，美團2022-2024年收入增長分別20%、32%、25%，每股盈利2023-2024年分別為0.53元人民幣、1.85元人民幣。

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其他主要科技股盈測見附圖，謹供比較。

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