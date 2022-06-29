【憧憬中央大禮】中央金融大禮頭炮ETF通打響 港交所為何欲升無力?（第三版）

國家主席習近平敲定赴港七一出席回歸25周年慶典，中港證監即公布ETF通將於7月4日正式開通，為市場憧憬的中央大禮打響頭炮。惟作為惠港金融政策主要受惠者的港交所（00388），周一偷步勁彈後動力有限，早段微升最多約0.3%。

筆者在6月初見報專欄「ETF通新催化 港交所等突破」文中已分析，ETF通有望刺激盈富（02800）及恒生國指（02828）等旗艦ETF成交急增，成為港交所增長催化劑之一，並無蠅頭小利。惟消息早已在近1個月前公布，現只是完成市場交易、結算機制按如預推出，加上股價已於周一偷步勁升7%，消息刺激自然有限。港交所周一曾試穿400元關，或成短綫阻力。

今次開通的ETF通，進一步打開中港金融市場互聯互通大門，嚴格來說亦非惠港大禮。細仔點看，ETF通南向交易初步只有盈富、恒生國指ETF、南方恒生科技（03033）及安碩恒生科技（03067）等4隻港股ETF入圍；北向交易則有83隻在滬深上市的A股ETF上榜，實際上向A股傾斜多一點。

這與習近平上次5年前訪港期間，當局按進度公布債券通開通有點相似，但最初只限北向交易，南向交易當時並未一併開通。上次習近平訪港期間，再未有其他重大惠港措施......

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