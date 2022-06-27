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【憧憬中央大禮】港交所熱炒中央大禮重奪400元關 慎防空手而回（第二版）

名家專區 19:45 2022/06/27

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國家主席習近平敲定七一出席回歸25周年儀式，市場憧憬帶來惠港政策大禮，為刺激港股今最多大升近700點的關鍵之一。當中有機成為惠港金融政策主要受惠者的港交所 （00388） ，在大成交推動下午後勁升逾8%，見4個月高位。港交所錄19億元北水淨流入，更似有「春江鴨」聞風蠢動之勢。

財政司司長陳茂波及證監會主席雷添良，近日接受本報專訪時分別透露，正向內地當局爭取將中概股納入港股通範圍，以及在現有A股期貨以外引入更多風險管理產品，一旦成事有望為港交所現貨及期貨市場成交加添新動力。惟上次香港回歸20周年習近平訪問期間，並未如預期公布重大惠港措施，若今次同樣低調行事，慎防回吐壓力較大。

北水19億淨流入  去年1月來新高

北水為昨日港交所主要買家之一，大部份時間見北水代理買盤湧現，全日多達19億元淨流入，為近1年半以來單日新高。

在習近平出席回歸儀式消息公布前，本港財金巨頭近日已不斷放風，爭取在多個範圍擴大至內地市場互聯互通，措施一旦落實，有望為港交所升勢帶來新一輪催化劑。

惟值得注意的是，上次香港回歸20周年大日子，習近平訪港期間......

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...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 大市拆局

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