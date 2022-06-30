【下半年展望】中金：內房曙光初現 銷售拐點已現

盡管近期內地現多項利好內房的政策，惟今年來內房股未見突出表現。展望下半年，中金看好內房股，並指出近期數據反顯，內房股曙光初現。

中金指出，在宏觀穩增長、行業需求側提振、供給側出清相互交織的環境下，判斷今年下半年房地產景氣度回升、信用市場化債重建將是主綫。

中金從4方面分析內房行業現況：

1. 銷售拐點已現 信用拐點仍需時日

內地新建房和二手房銷售量價表現自5月底均已初現築底回升信號，但在區域間、企業間並不均衡，而第3季境內外公司債到期仍密集，信用市場的築底改善或仍需時間。受此影響投資、開工等指標或依舊承壓，致本輪供給側拐點可能明顯滯後於需求側。

2. 政策端仍有進一步打開空間，重點關注供給側

自4月底政治局會議後各地需求端政策大幅寬鬆，中金認為當前施力范圍與尺度均已不低，後續發力空間有必要更多集中於供給端，尤其應聚焦於對房企信用風險的系統性紓解。

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