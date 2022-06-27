【ATMXJ急彈】小米空軍敗走股價飆12% 下隻大挾淡可能是京東（第二版）

美國科技股納指上周五勁彈逾3%帶動下，本港藍籌科技股ATMXJ半日同勁彈最多半成或以上。當中小米 （01810） 一度飆升近13%，表現一枝獨秀，相信是空軍急忙冚倉敗走有關。

證監會每周淡倉申報紀錄顯示，小米累積淡倉於最近一星期大增約3,600萬股，涉資逾4.4億元。藍籌科技股今日全綫勁彈，為今日大挾淡戰況埋下伏綫。ATMXJ中，京東 （09618） 最近一周淡倉增長，無論比率及金額均遠高於小米，隨時成為下一隻大挾淡的重磅科技股，值得注視。

小米股價大挾升有迹可尋。證監會資料顯示，小米的累積淡倉於截至6月17日的最新一周大增約3,600萬股，以上周五收市價計，涉資逾4.4億元。美科技股上周急抽上的同時，中港股市續升中央政策利好，藍籌科技股全綫造好，淡友眼見無險可守，先行冚倉離場可以理解。

小米以外，阿里及京東同期累積空倉同見增長，當中淡友狙擊京東的取態又勇進得多......

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