【對撼iPhone】小米出新機雷軍真的很興奮 7月5日發布前仍有得炒？

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【投資展望】基金經理分享 下半年投資機遇
全球真實用戶突破5億的小米 （01810） 7月5日將有新旗艦機登場，公司創始人雷軍表現興奮，連日在其私人社交平台大曬手機攝影作品，為旗下附有Leica（徠卡）鏡頭的新機造勢。內地科技媒體有新機外形照流出，更直言除芯片性能外，其他方面全部領先iPhone。新機發布在即帶動整體銷售增長憧憬，刺激小米股價在今早急升12%，正式發布前可能仍有炒作空間。
獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁】
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撰文 : 投資理財周刊 Money Times
欄名 : 投資學堂