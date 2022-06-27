【股市熱炒】「黃金坑」與「甜蜜窗口」（第二版）

恒指連升3日，有說七一回賀回歸、有說得益於美國加息受經濟數據轉弱，但姑勿論如何，近期恒指表現明顯受A股牽引，看港股後向要先看A股炒什麼，何謂「黃金坑」，什麼是「甜蜜窗口期」，中信建投會指向2020年的股市路徑作參考。

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獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁】

報告所指的黃金坑是股市技術走勢的一種，簡而言之，就是股價跌出來的最佳買點，一旦抓住這個機會，短期內即可獲得可觀收益。至於「甜蜜窗口期」是金融市場流動性極端寬裕，但未必持續，即流動性供給改善強於需求。

中信建投表示，從中期來看7月是關鍵時點，後續復甦遭遇約束。7月經濟快速填坑基本完成，後續經濟邊際改善幅度可能趨弱，投資者需要對經濟基本面進行重新評估。

M2、社融指數上行

宏觀流動性寬裕，疫情衝擊往往會進一步強化寬貨幣寬信用的政策基調，但剛開始實體融資需求恢復緩慢、資金進入實體經濟的意願較低，導致金融市場流動性異常充裕，這體現為廣義貨幣（M2）社融增速差持續上行和金融市場利率低位。

對照歷史來看，本次情況更像2020年，疫情影響逐漸消散後，社融需求有望回升，屆時資金將回流實體經濟，市場也可能轉入震盪……

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