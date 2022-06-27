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熱炒中的「黃金坑」與「甜蜜窗口」

研究報告 16:06 2022/06/27

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恒指表現向好單日增逾500點，成功沖上22000點，相信是港股跟A股炒上所致。中信建投指出，近期市場底層邏輯複製2020年，股市往往有一個「甜蜜窗口期」。

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獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁

報告所指的黃金坑是股市技術走勢的一種，簡而言之，就是股價跌出來的最佳買點，一旦抓住這個機會，短期內即可獲得可觀收益。至於「甜蜜窗口期」是金融市場流動性極端寬裕，但未必持續，即流動性供給改善強於需求。

中信建投表示，從中期來看7月是關鍵時點，後續復甦遭遇約束。7月經濟快速填坑基本完成，後續經濟邊際改善幅度可能趨弱，投資者需要對經濟基本面進行重新評估

M2、社融指數上行

宏觀流動性寬裕，疫情衝擊往往會進一步強化寬貨幣寬信用的政策基調，但剛開始實體融資需求恢復緩慢、資金進入實體經濟的意願較低，導致金融市場流動性異常充裕，這體現為廣義貨幣（M2）社融增速差持續上行和金融市場利率低位。

對照歷史來看，本次情況更像2020年，疫情影響逐漸消散後，社融需求有望回升，屆時資金將回流實體經濟，市場也可能轉入震盪……

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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