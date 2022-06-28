【市況分析】美股短期現小陽春 防守性部署無失手

美國股市上周終於以升市結束，為事隔4個星期以來首次。隨着投資者考慮央行加息導致經濟衰退的可能性，政府債券收益率有所下降，全球股市略有反彈。

當中華爾街表現稍為回振，原因是美國通脹數據較預期溫和，加上聯儲局官員與部份投資大行唱好經濟，支持標指上周累升6.5%，道指及納指分別走高5.4%及7.5%。

各類資產面臨的最大挑戰是債券實際收益率於過去9個月，自歷史低位上升。大多數發達市場面臨通脹急劇升溫，導致各央行的政策發生徹底轉變。

美國聯儲局的加息步伐一下子超出預期達至0.75厘。該10年期美國國債的實際收益率已經從2021年11月約-1.2%低位上升，至近期的0.6%以上，其他主要主權債券市場亦跟隨上升步伐走。事實上，實際收益率走高對納指的影響較大，該指數的遠期市盈率已從2021年12月底的29.4倍，暴跌至20倍以下。

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獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁】

受上周公布的通脹數據帶動，筆者預計美股在短期內會出現「小陽春」，稍見反彈。不過，市場面對的最大隱憂依舊是經濟增長的層面，在重大不確定性之下，散戶不宜過份揣測市場的心態、輕舉妄動。美國於今個星期將繼續公布一系列經濟數據，散戶可從推測在儲局激進加息壓力下的美國經濟表現，為投資組合做好風險管理。

備受市場關注的數據，包括5月個人消費支出（PCE）價格指數、耐用品訂單、消費者信心及製造業PMI等重要指標。

防守性股票穩中求勝

從目前看來，防守性股票的交易量較以往有所上升，他們被視為穩中求勝的股票。筆者一直看好的聯合健康集團（美：UNH）、北美最大的廢棄物處理公司Waste Management（美：WM），以及軍工股洛歇馬丁Lockheed Martin（美：LMT），均屬於抗跌力較高的股票。

另外，屬石油行業龍頭之一的埃克森美孚（美：XOM）亦是筆者看好的股票。他們的基本面「夠穩」，有龐大的客戶基礎為業務帶來保障，而且有一定派息能力。

金融股表現醒神

隨着美國聯儲局宣布接受年度壓力測試的銀行均順利過關，一眾金融股表現醒神。6大行中富國銀行（美：WFC）大升7.6%、摩根士丹利（美：MS）及高盛（美：GS）升幅亦有約5%。

正如筆者早前所言，不論加息與否，金融股龍頭都有優勢，如今加息周期出現更利好他們的前景，因為長期利率上升，使銀行能夠通過低成本借貸和高利率放貸來提高利潤。而且，銀行的業務與市民大眾息息相關，抗趺能力較優秀。

若鐘情元宇宙的投資者，可考慮擁有強勁現金流、收入來源穩定的蘋果（美： APPL）及微軟（美：MSFT）。蘋果殺入XR（延展實境）與元宇宙市場，前景值得憧憬，而Apple Glass（AR 眼鏡）更被指有逾5,000專利，市場優勢相當明顯。

至於微軟，它以天價收購動視暴雪（Activision Blizzard）後，預計在下半年開始有更多動作，相關的產品有望陸續面世，利好公司前景。

作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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