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【通脹Vs衰退】熊市=衰退？施羅德統計：美國每三次有兩次係

研究報告 12:17 2022/07/07

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按照慣常的定義，股市中的所謂「熊市」是指股市自高位持續下跌 20% 或以上。美國標準普爾 500 指數在經歷今年初創歷史高位後，便於6月中旬落入熊市區間。基金公司施羅德統標準普爾 500 指數計自1900年起的21次熊市，當中有14次（即三分之二）伴隨經濟衰退而來（點擊圖片放大）

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下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁

延伸閱讀：【熊圖論市】15幅圖 建銀國際示此熊不簡單（第四版）

施羅德統計更顯示，上述21次熊市，平均歷時19個月，平均跌幅約37%。

熊市+衰退->熊市平均歷時24個月兼跌約4成

不過，若只計伴隨衰退而來的14次熊市，平均歷時......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

受惠加息的收息股詳見：【下一頁

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撰文 : 蕭悅潾 投資理財周刊

欄名 : 券商有路捉

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