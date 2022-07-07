【通脹Vs衰退】熊市=衰退？施羅德統計：美國每三次有兩次係（第二版）

面對高通脹環境，美國聯儲局繼今年3月及5月分別加息0.25厘及0.5厘之後，於6月更進一步加息0.75厘，加息幅度為自1994年來最大，繼而引發世界各地央行上月也有加息行動，當中包括瑞士央行意外地加息0.5厘、英倫銀行進一步加息0.25厘等。

隨着環球央行紛紛以加息應對高通脹，投資者已為經濟衰退風險感到憂慮，因為以往的經濟下行一般都是由緊縮貨幣政策觸發的。不過，承本文第一版所提及的自1900年以來的美股熊市與衰退關係的統計，在上述期間的21次熊市之中，只有14次是伴隨經濟衰退而來，即是仍有約33%機會在熊市之後逃過經濟衰退的命運。

熊市時間愈長及幅度愈深 經濟衰退機會愈高

此外，伴隨經濟衰退的熊市......

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【第一版刊於12：15】

按照慣常的定義，股市中的所謂「熊市」是指股市自高位持續下跌 20% 或以上。美國標準普爾 500 指數在經歷今年初創歷史高位後，便於6月中旬落入熊市區間。基金公司施羅德統標準普爾 500 指數計自1900年起的21次熊市，當中有14次（即三分之二）伴隨經濟衰退而來（點擊圖片放大）。

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延伸閱讀：【熊圖論市】15幅圖 建銀國際示此熊不簡單（第四版）

施羅德統計更顯示，上述21次熊市，平均歷時19個月，平均跌幅約37%。

熊市+衰退->熊市平均歷時24個月兼跌約4成

不過，若只計伴隨衰退而來的14次熊市，平均歷時......

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