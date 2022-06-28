【數據解讀】港股反彈有底氣

港股連升三日，昨日2,000億大成交突破22000點，走勢轉強；上漲成分股62個，升勢全面。月綫圖看，港股連升兩個月，昨日收報22229點，較5月最低位19178點，反彈15.9%。港股走勢與A股關係密切，此輪反彈，A股更早於4月27日。以滬深300指數為例，昨日收報4444點，較4月27日3757點反彈18.3%。

中國工業利潤5月有改善

港股反彈有底氣，不但有成交支持，亦有數据支撐。昨日國家統計局公布，今年5月份，中國工業利潤有所改善，期內中國規模以上工業企業利潤同比下跌6.5%，降幅較上月收窄2個百分點；工業企業營業收入同比增長6.8%，增速較上月有所回升，為企業盈利改善創造了有利條件。

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