炒中央送大禮 港交所莫忘形

國家主席習近平敲定七一出席回歸25周年儀式，市場憧憬帶來惠港政策大禮，為刺激港股昨大升逾500點的關鍵之一。當中有機成為惠港金融政策主要受惠股的港交所（00388），更在大成交推動下一度勁彈逾8%，一

...