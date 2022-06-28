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炒中央送大禮 港交所莫忘形

名家專區 2022/06/28

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國家主席習近平敲定七一出席回歸25周年儀式，市場憧憬帶來惠港政策大禮，為刺激港股昨大升逾500點的關鍵之一。當中有機成為惠港金融政策主要受惠股的港交所（00388），更在大成交推動下一度勁彈逾8%，一

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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