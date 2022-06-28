炒中央送大禮 港交所莫忘形 名家專區 2022/06/28 分享： 分享： 國家主席習近平敲定七一出席回歸25周年儀式，市場憧憬帶來惠港政策大禮，為刺激港股昨大升逾500點的關鍵之一。當中有機成為惠港金融政策主要受惠股的港交所（00388），更在大成交推動下一度勁彈逾8%，一 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 壞消息當好消息 2022/06/27 壞消息當好消息 透視中港美 - 藍籌股與垃圾債 2022/06/24 藍籌股與垃圾債 透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 2022/06/23 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 透視中港美 - 中電輸「炒作」 公用股變質？ 2022/06/22 中電輸「炒作」 公用股變質？ 透視中港美 - 油價跌極有限 中海油博高息 2022/06/21 油價跌極有限 中海油博高息 恒生指數 港股 成交 香港交易所（00388） 天齊鋰業（深：002466） 財金政策 證監會 財政司 銀行 美元