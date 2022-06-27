俄違約短綫無影響 債權人最慘 國際 22:41 2022/06/27 分享： 分享： 俄羅斯債務違約的新聞，受到的關注不如烏克蘭戰爭開打不久、風險初現時，畢竟討論了近4個月，出現違約符合預期，雖然重大，是104年來首次，但並不意外。債權人稱收不到錢，俄羅斯財政部聲明也確認了，技術上明顯是違約，俄羅斯例牌否認，克里姆林宮指違約說法沒有根據，絕對錯誤。 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 2022/06/21 美聯歐迫俄賤賣石油 耶倫狠招或收奇效 你可能感興趣 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 22:33 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 21:51 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 16:05 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 最新專欄文章 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/23 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 地緣政治 制裁 戰爭 經濟 克里米亞 俄羅斯 俄羅斯盧布 新興市場 普京