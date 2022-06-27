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俄違約短綫無影響 債權人最慘

國際 22:41 2022/06/27

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俄羅斯債務違約的新聞，受到的關注不如烏克蘭戰爭開打不久、風險初現時，畢竟討論了近4個月，出現違約符合預期，雖然重大，是104年來首次，但並不意外。債權人稱收不到錢，俄羅斯財政部聲明也確認了，技術上明顯是違約，俄羅斯例牌否認，克里姆林宮指違約說法沒有根據，絕對錯誤。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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