中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 名家專區 2022/06/28 分享： 分享： 歐美6月Markit PMI（初值）雙雙下降，且下降幅度超出市場預期。其中，美國製造業PMI中的產出和新定單指數、服務業PMI中的新業務指數、以及歐元區PMI中的多個分項指數均降至50以下，顯示總需求 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 中金宏觀濟研究團隊 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 2022/06/25 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 2022/06/24 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 2022/06/23 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 2022/06/22 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 瑞士百達：投資房產對冲通脹 2022/06/21 瑞士百達：投資房產對冲通脹 疫情 美國 通脹 加息 PMI 經濟衰退 滯脹 消費者信心指數 密歇根 大行報告