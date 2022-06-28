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中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂

名家專區 2022/06/28

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歐美6月Markit PMI（初值）雙雙下降，且下降幅度超出市場預期。其中，美國製造業PMI中的產出和新定單指數、服務業PMI中的新業務指數、以及歐元區PMI中的多個分項指數均降至50以下，顯示總需求

...

撰文 : 中金宏觀濟研究團隊

欄名 : 名家觀點

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