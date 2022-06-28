騰訊走勢 受制大股東沽貨 名家專區 2022/06/28 分享： 分享： 內地A股繼續走強，加上美股上周五大升，令到港股周一高開，而且愈升愈有，最多曾升695點，高見22414點，距離短期目標22500點不遠；但由於騰訊（00700）回軟，恒指午後升幅收窄，最後升510點， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 2022/06/27 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 交易講場 - 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 2022/06/25 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 交易講場 - 阿里巴巴新一頁 2022/06/24 阿里巴巴新一頁 交易講場 - 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 2022/06/23 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 交易講場 - 金融股發力撑市 中電價值褪色 2022/06/22 金融股發力撑市 中電價值褪色 騰訊 港股 板塊 生物科技 體育用品股 手機設備股 阿里健康（00241） 比亞迪電子（00285） 騰訊控股（00700） 特步國際（01368）