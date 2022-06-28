騰訊走勢 受制大股東沽貨

內地A股繼續走強，加上美股上周五大升，令到港股周一高開，而且愈升愈有，最多曾升695點，高見22414點，距離短期目標22500點不遠；但由於騰訊（00700）回軟，恒指午後升幅收窄，最後升510點，

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