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騰訊走勢 受制大股東沽貨

名家專區 2022/06/28

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內地A股繼續走強，加上美股上周五大升，令到港股周一高開，而且愈升愈有，最多曾升695點，高見22414點，距離短期目標22500點不遠；但由於騰訊（00700）回軟，恒指午後升幅收窄，最後升510點，

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撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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