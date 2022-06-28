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俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」

名家專區 2022/06/28

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俄羅斯債務違約的新聞，受到的關注不及烏克蘭戰爭開打不久、風險初現時，畢竟討論了近4個月，出現違約符合預期。債務違約雖然重大，更是104年來首次，但並不意外。

債權人稱收不到錢，俄羅斯財政部聲明也確認了，

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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