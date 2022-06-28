俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 名家專區 2022/06/28 分享： 分享： 俄羅斯債務違約的新聞，受到的關注不及烏克蘭戰爭開打不久、風險初現時，畢竟討論了近4個月，出現違約符合預期。債務違約雖然重大，更是104年來首次，但並不意外。 債權人稱收不到錢，俄羅斯財政部聲明也確認了， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 俄羅斯 普京 歐元 美元