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14新常秘多熟手舊人 七一可開工

名家專區 2022/06/28

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新特首李家超的3司15局長，7月1日上場，港府昨一口氣公布14名常任秘書長任命，分派到各政策局坐鎮。官場中人表示，調至相關政策局的常秘，大多是熟手舊人，確保可即時開工。

李百全升任保安局常秘

今次任命，不

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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