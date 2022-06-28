14新常秘多熟手舊人 七一可開工 名家專區 2022/06/28 分享： 分享： 新特首李家超的3司15局長，7月1日上場，港府昨一口氣公布14名常任秘書長任命，分派到各政策局坐鎮。官場中人表示，調至相關政策局的常秘，大多是熟手舊人，確保可即時開工。 李百全升任保安局常秘 今次任命，不 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 2022/06/27 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 有政戲 - 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 2022/06/24 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 2022/06/23 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 有政戲 - 行會新班子 各大黨「話事人」入局 2022/06/22 行會新班子 各大黨「話事人」入局 有政戲 - 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 2022/06/21 高官周四起「5+2」閉環隔離 迎習來港？ 李家超 李百全 劉利群 發展局