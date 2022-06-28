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派息取向有辣有不辣!

名家專區 02:30 2022/06/28

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在歐美股市上周五大幅反彈的背景下，亞太區股市周一普遍上升，中港股市連升第三日，恒指收市升逾五百點重上二萬二千點水平，內地股市亦向上，上證指數續升0.88%至三千三百七十九點，為四個月的高位，大有準備挑

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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