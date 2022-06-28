派息取向有辣有不辣! 名家專區 02:30 2022/06/28 分享： 分享： 在歐美股市上周五大幅反彈的背景下，亞太區股市周一普遍上升，中港股市連升第三日，恒指收市升逾五百點重上二萬二千點水平，內地股市亦向上，上證指數續升0.88%至三千三百七十九點，為四個月的高位，大有準備挑 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 超高息超高增長包包股！ 2022/06/24 超高息超高增長包包股！ 投資坐標 - 收超高息待零售翻身! 2022/06/22 收超高息待零售翻身! 投資坐標 - 大師們投資先講國運！ 2022/06/21 大師們投資先講國運！ 投資坐標 - 超高息但高槓桿的海運股! 2022/06/17 超高息但高槓桿的海運股! 投資坐標 - 去年首選股翻身有望！ 2022/06/15 去年首選股翻身有望！ 信佳國際（00912） 嘉利國際（01050） 華新手袋國際控股（02683） 中國海洋石油（00883） 紫金礦業（02899） 東岳集團（00189） 騰訊控股（00700） A股 美股 德永佳（00321）