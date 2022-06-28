【商界梟雄】黃光裕復興大計趕客 國美塗裝「元宇宙」變身「抽水股」？

曾經的中國首富黃光裕去年出獄後，這位「商界梟雄」提出發展「零售元宇宙」以求復興國美零售 （00493） ，然而從股價表現而言，該計劃對投資者甚為「趕客」，新近配股折讓 12%配股，今午股價曾失守配股價，而過去一年股價累跌6成，即使今年以來股價也下跌了4成，黃光裕的復興大計為何贏不到投資者信任？

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公司折讓配股，股價看似理想當然，但其實絕非必然。不論是先舊後新還是配售舊股，折讓配股本身就給予市場一個較低的估值信號，而先舊後新式配股，即表示公司將會發行一批新股予本來出售了舊股的股東，也就是公司總體股份數目會較原來為多，因此每股價值也就攤薄。

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失守配股價

國美零售是次以先舊後新配售19.625億股，佔擴大後股本5.49%，每股作價0.4元，較6月27日收市價0.455元折讓12.09%，所得款項淨額7.7646億元。故此，原有股東均會因配股而令每股價值被攤薄。國美6月28日最多跌至0.38元，失守配股價。

不過若配股的目的是與未來發展大計有關，折讓配售或是引用重大投資者，均有機會變相刺激股價倒升。然而，國美此次配股僅指出，所得資金用於償還債務及作為營運資金，包括用於擴展綫上及綫下雙平台業務。事實上，擴張綫上綫下平台業務，想必與黃光裕的元宇宙發展大計相配合。然而市場不受落，歸納有以下五大原因：

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