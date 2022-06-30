  • 26°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 16:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【捕捉升勢】科技股未升完 光大證券看好恒科指價值回升

研究報告 08:50 2022/06/30

分享：

分享：

港股近日觸底後反覆向上，其中科技股轉勢上揚，是港股的主要動力。在勢上，6月以來恒指累升約4%，而反映科技股走勢的恒生科技指數，期內升逾1成，跑贏大市。

對於科技指數的後市，光大證券認為，繼續看好恒生科技指數的價值回升。現時科指已突破3月以來的底部震盪區間頂部。光大證券重申其觀點：港股市場性價優勢明顯，首選恒生科技。

現時港股現時有4隻追蹤恒生科指的ETF，其中規模最大的是南方恒生科技 （03033） ，市值近200億元，另外還有安碩恒生科技 （03067） 、恒生科技ETF （03032） 、華夏恒生科技 （03088） 。投資者如看好科指走勢，買入科指ETF則是最直接的方法。

光大證券分析指，恒生科技指數估值及盈利預期均處於歷史低點，悲觀預期充分，配置價值已然凸顯。該行續看好恒生科技指數的價值回升，並且認為恒生科技指數價值回升的最甜蜜階段還未到來，值得期待。光大證券看好科指的3大理據分別為：

1. 平台經濟政策不斷緩和

2. 基本面盈利最差預期已扭轉

3. 恒生科指估值仍於底部區域
 

    點擊圖片放大
    +4
    +3

 

欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。
新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過

...

大行報告 港股 經濟 基金 ETF 恒生指數

上一篇文章

【中國經濟前瞻】3層遞進的復甦機遇 （不斷更新）

下一篇文章

【下半年展望】 新能源車盈利有望修復（第三版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【大行焦點股息率7厘】25隻高息股收息召集 息率最高35厘
【大行焦點股息率7厘】25隻高息股收息召集 息率最高35厘
【下半年展望】中金：內房曙光初現 銷售拐點已現
【下半年展望】中金：內房曙光初現 銷售拐點已現
【中國經濟前瞻】3層遞進的復甦機遇 （不斷更新）
【中國經濟前瞻】3層遞進的復甦機遇 （不斷更新）
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市
【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市
【港股下半年展望】冠軍分析師張憶東評5大傳統股
【港股下半年展望】冠軍分析師張憶東評5大傳統股
【中國解封】「7+3」後再「摘星」 大行分析出行受惠股（第四版）
【中國解封】「7+3」後再「摘星」 大行分析出行受惠股（第四版）