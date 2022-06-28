【捕捉升勢】科技股未升完 可吼恒生指科ETF

港股近日觸底後反覆向上，其中科技股轉勢上揚，是港股的主要動力。在勢上，6月以來恒指累升約4%，而反映科技股走勢的恒生科技指數，期內升逾1成，跑贏大市。

對於科技指數的後市，光大證券認為，繼續看好恒生科技指數的價值回升。現時科指已突破3月以來的底部震盪區間頂部。光大證券重申其觀點：港股市場性價優勢明顯，首選恒生科技。

現時港股現時有4隻追蹤恒生科指的ETF，其中規模最大的是南方恒生科技 （03033） ，市值近200億元，另外還有安碩恒生科技 （03067） 、恒生科技ETF （03032） 、華夏恒生科技 （03088） 。投資者如看好科指走勢，買入科指ETF則是最直接的方法。

光大證券分析指，恒生科技指數估值及盈利預期均處於歷史低點，悲觀預期充分，配置價值已然凸顯。該行續看好恒生科技指數的價值回升，並且認為恒生科技指數價值回升的最甜蜜階段還未到來，值得期待。光大證券看好科指的3大理據分別為：

1. 平台經濟政策不斷緩和

2. 基本面盈利最差預期已扭轉

3. 恒生科指估值仍於底部區域



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