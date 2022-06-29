任澤平：當下不投新能源 就像20年前沒買房（第三版）

國內著名經濟學家任澤平指出，新能源相關的產業在當下是是未來中國經濟最有希望，最具爆發力的領域，直言：「從長遠看，當下不投新能源，就像20年前沒買房。」

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任澤平表示，新思維尤其重要，當下是百年未有的大變局，亦是百年未有的大機遇。2021年新能源汽車銷售突破300萬輛，相對於2020年134萬輛成翻倍增長。

新能源汽車滲透率超過10%。根據S型曲線理論，消費品滲透率從0%到10%可能需要10年、20年，但是超過10%以後，技術進步、消費者習慣、基礎設施建設等等日益完善，大家的疑慮開始消退，將迎來爆發式增長。

新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲。美國總統拜登推出1.8萬億的基建計劃，一大重點便是在新能源領域取得領先地位。英國也出台大規模新能源基建的計劃，要求大約2030至2035年禁售燃油車，全部替代新能源汽車。

中國在傳統車的時代，無論是市場還是技術包括品牌與國際仍有巨大差距，可是在新能源汽車領域，無論是整車還有電池等核心零部件，都有可能實現彎道超車。事關中國坐擁四大優勢。

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第一：龐大統一市場

中國擁有全球最大的統一市場。中國有14億人，美國3.2億人，日本是1.3億人，整個歐洲是七八億人，全球是77億人，在中國成為第一，基本上就是全球第一。

2020年中國經濟規模GDP突破100萬億，2021年估計突破110萬億，佔全球經濟比重18%，是全球第二大經濟體。去年美國佔全球經濟規模24%，中國佔世界貿易和經濟比重在這兩年疫情反而擴大了。

中國的經濟增速是美國的2倍，中國約為5%，美國大約是2%；人均GDP方面，美國是6萬美元，中國1萬美元，日本5萬美元，意味著中國潛在增速比美國高2至3倍，再過10年會超過美國，成為世界上第一大經濟體。

第二：龐大的中產層

中國的中產層高達約5億人。僅中產就超過美國和日本整個人口規模。按照人均GDP，2021年中國的人均GDP將會接近1.2萬美元，按世界銀行的標准，發達國家的門檻是人均GDP1.26萬美元。中國只差約600美元。明年就可能達到門檻，最遲後年中國就會成為發達國家了。

第三：完善產業鏈

中國有最完善的產業鏈。疫情裏，只有中國實現了20%的出口增長；2018年中美爆發貿易摩擦形勢嚴峻，美國要吸引製造業回流，在多個領域采取了對中國不友好的措施。但在2021年中國的吸引外資反而增長了18%。原因，是企業都是最為務實的。

例如常州，很多新能源裝備製造選擇在金壇，就是看上了其完整的產業鏈配套，這個東西無可替代，尤其是蘇南地區，整個製造業的配套可能是全國最強的。之前美國、日本因為勞動力成本等方方面面的原因產業外遷，現在打造產業鏈閉環的時候，就變得很難了。

第四：超前大規模基礎設施建設

1998年，亞洲金融風暴，朱總理搞超前的國債項目，當時很多人爭議說修了那麼多路，到時候沒有車跑。結果，中國加入WTO之後，那些路全部擁堵了，因為超前大規模基礎設施建設，使中國成為世界製造的中心。東南亞包括其他國家是無法實現的。

互聯網、數字經濟、新能源發展，也跟大規模超前基礎設施建設有關，整個互聯網經濟的快速發展，都要有基礎設施做背景。新能源有一個基礎設施是充電樁，也為大家使用帶來巨大的便利。

新能源成為新時代寵兒

2021年房地產依然是國民經濟第一大支柱行業。而新能源、數字經濟是未來最有可能替代房地產的。

首先，房地產這個行業大開發時代正在逐漸的結束，2021年房地產已經負增長了；中國城鎮化率方面，2020年是63.9%，2021年可能是65%左右，考慮到農民工的留守家屬，中國城鎮化率已經達到了75%。發達國家城鎮化率85%接近尾聲，中國城鎮化大概還有15年。

現在新能源對於經濟貢獻還不如房地產，但增長速度非常快，以翻倍的速度增長，2022年如果再翻倍增長呢？滲透率就20%多了，中國一年乘用車2500萬輛，假如未來用10年左右全部替換新能源汽車，整車銷售一年就是3至5萬億，加上上下游的正負極材料、三電等，整個新能源汽車的產業鏈將超過10萬億，成為最有希望替代房地產的領域。

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中國全力發展新能源汽車，可以歸納為三大要點：第一、國家能源安全；第二、中國富有。中國中西部廣闊的戈壁、沙漠，發改委也講了都有可能是未來大布局光伏新能源的地方；第三、搶佔全球科技製高點，全球能源革命有三次，第一次能源革命是蒸汽機的發明；第二次是內燃機帶來汽車汽油大規模使用。

重大技術變革影響大國興衰，今次新能源革命，是可再生能源革命帶來動力電池、新能源汽車大規模使用，是有可能複製手機、家電領域的新國潮運動的。

20年前買沒買房完全是兩個命運，今天在新能源爆發的黎明，不投新能源就是20年前沒有買房。這是我的一個看法，這是時代的力量，我們每個人都不過是時代的產物。

資料來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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