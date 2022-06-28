任澤平：當下不投新能源 就像20年前沒買房（第二版）

國內著名經濟學家任澤平指出，新能源相關的產業在當下是是未來中國經濟最有希望，最具爆發力的領域，直言：「從長遠看，當下不投新能源，就像20年前沒買房。」

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任澤平表示，新思維尤其重要，當下是百年未有的大變局，亦是百年未有的大機遇。2021年新能源汽車銷售突破300萬輛，相對於2020年134萬輛成翻倍增長。

新能源汽車滲透率超過10%。根據S型曲線理論，消費品滲透率從0%到10%可能需要10年、20年，但是超過10%以後，技術進步、消費者習慣、基礎設施建設等等日益完善，大家的疑慮開始消退，將迎來爆發式增長。

新能源汽車前景最好的是美國、中國、歐洲。美國總統拜登推出1.8萬億的基建計劃，一大重點便是在新能源領域取得領先地位。英國也出台大規模新能源基建的計劃，要求大約2030至2035年禁售燃油車，全部替代新能源汽車。

中國在傳統車的時代，無論是市場還是技術包括品牌與國際仍有巨大差距，可是在新能源汽車領域，無論是整車還有電池等核心零部件，都有可能實現彎道超車。事關中國坐擁四大優勢。

第一：龐大統一市場

中國擁有全球最大的統一市場。中國有14億人，美國3.2億人，日本是1.3億人，整個歐洲是七八億人，全球是77億人，在中國成為第一，基本上就是全球第一。

2020年中國經濟規模GDP突破100萬億，2021年估計突破110萬億，佔全球經濟比重18%，是全球第二大經濟體。去年美國佔全球經濟規模24%，中國佔世界貿易和經濟比重在這兩年疫情反而擴大了。

中國的經濟增速是美國的2倍，中國約為5%，美國大約是2%；人均GDP方面，美國是6萬美元，中國1萬美元，日本5萬美元，意味著中國潛在增速比美國高2至3倍，再過10年會超過美國，成為世界上第一大經濟體。

（持續更新）

資料來源：澤平宏觀

編輯：陳文政

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