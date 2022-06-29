【下半年展望】 新能源車盈利有望修復（第二版）

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【中國解封】「7+3」虛火還是真利好? 大行分析出行受惠股上升動力（第二版）
浙商證券指出，中歐美加速電動化，新能源車產業有望迎來盈利修復，給予行業評級為看好，並推薦了一些股份，如比亞迪 （01211） 。
1、整車：國內疫情陰霾散去供給復甦，歐美政策加碼供應鏈自建提速
國內復工復產推動供給端產能釋放，各地補貼助力需求修復。
歐洲發布「禁燃紅綫」，傳統車企轉型新能源，本土產業鏈發力，純電車佔比迅速提升。
美國皮卡電動化有望拉動新能車市場，注重本土產業鏈建設，材料供應體系將全球受益。
中歐美三地共振，浙商證券預計全球新能源汽車市場將延續高景氣。
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欄名 : 券商有路捉