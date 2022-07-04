【通脹Vs衰退】KKR與麥格理牽頭財團未能收購長和系英電力資產

在俄烏戰局影響下，連經濟表現向來較疲弱的歐元區，6月通脹也見急升（點擊圖片放大）。不過，已啟動加息周期的英國及美國，經濟數據已露出走弱的苖頭，上周加息預期降温（點擊圖片放大）之餘，上月底開始預期明年6月可能開始掉減息（點擊圖片放大）。在通脹壓力與衰退陰霾的夾擊下，收息股宜精選有國策支持、基本因素良好的股份。

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下半年部署 第三季十大焦點股【下一頁】

延伸閱讀：【熊圖論市】15幅圖 建銀國際示此熊不簡單（第四版）

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7月4日：

【15：00】長和系早前公布出售旗下英國最大電力分銷商UK Power Networks（下稱「UKPN」），引發市場憧憬長江基建 （01038） 、長和 （00001） 等派息可進一步提升。不過，據英國《金融時報》引述知情人士報道，美國私募股權投資集團KKR與麥格理牽頭的財團，未能收購長和系旗下UKPN。最新報道指由於近期通脹升溫，長和系於上月簽署協議前兩日提出上調交易作價，最終財團認為新叫價太高，令雙方未能達成協議。

【03：00】在中央積極推出穩經濟措施之下，內地經濟漸見回暖，A股也早在5月升破因防疫封控而出現的下降軌阻力（點擊圖片放大），連帶受惠A股回暖的內地券商龍頭中信証券 （06030） 股價也在上月升破中期下降軌（點擊圖片放大）。惟據券商預測資料，中信証券現價估值仍接近歷史低谷，潛在上升空間仍大，相關分析詳見：【下一頁】

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中信証券估值分析詳見：【下一頁】

7月1日：

【00：30】雖然英、美分別在去年12月及今年3月展開加息周期，但回顧今年上半年，股價表現最佳5隻藍籌股依次序為中海油 （00883） 、中國海外 （00688） 、東方海外 （00316） 、萬洲國際 （00288） 及中銀香港 （02388） ，分別升51.2%、34.3%、25.6%、23.9%及21.3%。

當中中海油、中國海外及中銀香港均為收息股，反映加息周期未必不利收息股，最終還看收息股本身的業務以至每股派息的增長能力。

至於......

6月30日：

【17：30】香港政府統計處剛發表香港5月零售業銷貨額數字，期內總銷貨價值為291億元，按年跌1.7%，遜於市場預期的增長8.4%，也較4月份的11.7%升幅。至於今年首五個月合計的零售業總銷貨價值，按年比較跌2.9%。

政府發言人表示，零售業總銷貨價值在4月錄得強勁的按年升幅後，5月輕微下跌。然而，受惠於本地疫情緩和及消費券計劃的支持，4月及5月合計零售業總銷貨價值仍按年升4.7%，較第一季7.6%的跌幅顯著改善。展望未來，發言人指出只要本地疫情維持受控，零售業務應可繼續恢復。

事實上，回顧在5月母親節前後，新地 （00016） 、信置 （00083） 等仍有為旗下商場人流及零售表現報喜......

【12：00】「ETF通」將於下周一開通，而據上海證券交易所及深圳證券交易所本周二所公布，納入「ETF通」的「港股通」之內香港上市ETF的基金名單只有4隻，包括盈富基金 （02800） 、恒生中國企業 （02828） 、南方恒生科技 （03033） 及安碩恒生科技 （03067） 。

上述4隻獲納入「ETF通」的香港上市ETF，恒生中國企業ETF由恒生銀行 （00011） 旗下恒生投資負責，而盈富基金將於下一季由恒生投資取代道富，看來「ETF通」為恒生帶來機遇。

至於恒生銀行投資產品及顧問業務主管、恒生投資管理董事兼行政總裁李佩珊表示......

6月29日：

【16：30】摩根士丹利最新發表的《亞洲股市策略報告》表示，該行預料美國未來12個月發生經濟衰退機會率為32%，並留意到本月以「經濟衰退」投資主題跑贏「通脹」投資主題。在「經濟衰退」情境下，摩根士丹利列出亞洲/新興市場股票10大推介股份名單，當中有1隻收息股......

【09：00】曾是熱門收息股類，但近年因行業不明朗因素增加而暫失收息股魅力的內房股，近期似有回穩情況。野村近日發表的報告指，根據行業數據，內地上周（6月18日至24日）的30大城市房地產銷售復甦勢頭持續，總物業銷售量達440萬平方米，按周升約8.9%，按年大致持平。

不過，由於長期憂慮置業人士的樓價預期疲弱，以及經濟增長放緩導致置業人士收入水平下降，野村仍然認為......

更多關於6月份「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

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其他收息藍籌相關券商看法，詳見：【長和系】【中電】【滙豐】【恒地系】【領展】【中移動】【聯想】【中銀】【中行】

記者：蕭悅潾

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