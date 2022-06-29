贛鋒好抵買 預測高增長 名家專區 2022/06/29 分享： 分享： A、H股指數昨日繼續升，國企指數8000點在望，可進一步挑戰250天綫（現處於8417點）。而贛鋒鋰業（01772）卻受制250天綫，但全球推動新能源汽車，鋰鹽產品需求急升，有助贛鋒今年盈利繼續高增長 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 2022/06/28 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 中字股實力談 - 銷量將回升 北汽趁平買 2022/06/24 銷量將回升 北汽趁平買 中字股實力談 - 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 2022/06/23 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 中字股實力談 - 中央撑家電海爾盈利增 2022/06/23 中央撑家電海爾盈利增 中字股實力談 - 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 2022/06/22 【走資走不停】金管局狂接港元 港股小心逆轉（第四版） 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 市盈率 市帳率 新能源 中國 指數 產品 人民幣