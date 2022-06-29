贛鋒好抵買 預測高增長

A、H股指數昨日繼續升，國企指數8000點在望，可進一步挑戰250天綫（現處於8417點）。而贛鋒鋰業（01772）卻受制250天綫，但全球推動新能源汽車，鋰鹽產品需求急升，有助贛鋒今年盈利繼續高增長

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