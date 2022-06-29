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光銀林樵基：中國5月工業效益改善

名家專區 2022/06/29

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今年5月份，中國規模以上工業企業利潤按年下跌6.5%，降幅較上月收窄2個百分點。1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34,410億元（人民幣．下同），按年增長1%，增速較1至4月份回落2.5個

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撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管

欄名 : 名家觀點

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