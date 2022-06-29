光銀林樵基：中國5月工業效益改善 名家專區 2022/06/29 分享： 分享： 今年5月份，中國規模以上工業企業利潤按年下跌6.5%，降幅較上月收窄2個百分點。1至5月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額34,410億元（人民幣．下同），按年增長1%，增速較1至4月份回落2.5個 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林樵基 光銀國際董事總經理兼研究部主管 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 2022/06/28 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 2022/06/25 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 2022/06/24 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 2022/06/23 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 2022/06/22 首源投資符昌偉：中國房產走出低谷 疫情 中國 經濟 規模以上工業 林樵基 宏觀分析 大行報告 人民幣