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中美洲民不聊生 赴美難民停不了

國際 22:18 2022/06/28

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特朗普（Donald Trump）年代，美國的移民政策受千夫所指，是主流傳媒罵得最兇狠的一環，興建美墨邊境圍牆等奇葩政策，引起譁然。換了對移民友善的拜登（Joe Biden）上台，情況如何？

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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