中美洲民不聊生 赴美難民停不了 國際 22:18 2022/06/28 分享： 分享： 特朗普（Donald Trump）年代，美國的移民政策受千夫所指，是主流傳媒罵得最兇狠的一環，興建美墨邊境圍牆等奇葩政策，引起譁然。換了對移民友善的拜登（Joe Biden）上台，情況如何？ ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 今日 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 移民 非法入境 貧富懸殊 中美洲 經濟 南美洲 特朗普 政治