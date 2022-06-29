加息周期逼近 選擇按揭產品須留神 名家專區 10:00 2022/06/29 分享： 分享： 近日多家銀行增加現金回贈搶佔按揭市場，但現時處於加息周期開始階段，供樓人士選擇按揭時候需要更周詳考慮，不能只看現金回贈，須一併考慮鎖息上限、按揭存款掛鈎戶口等因素，避免因小失大。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 樓市分析 相關文章 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 你可能感興趣 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 09:00 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 最新專欄文章 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 2022/06/25 超甲廈動作頻頻 為商廈市場帶來新氣象 專家樓論 - 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 專家樓論 - 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 2022/06/15 租盤供應增遇上加息周期 投資受兩面夾擊 「龍城」重建計劃暗湧處處 2022/06/13 「龍城」重建計劃暗湧處處 核心舖龍頭地位不復見 2022/06/09 核心舖龍頭地位不復見 按揭貸款 現金回贈 拆息 H按 銀行 加息