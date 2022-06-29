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加息周期逼近  選擇按揭產品須留神

名家專區 10:00 2022/06/29

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近日多家銀行增加現金回贈搶佔按揭市場，但現時處於加息周期開始階段，供樓人士選擇按揭時候需要更周詳考慮，不能只看現金回贈，須一併考慮鎖息上限、按揭存款掛鈎戶口等因素，避免因小失大。    

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

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