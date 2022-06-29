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新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大

名家專區 2022/06/29

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內地昨日把入境隔離時間大減一半，官場和政圈消息都指，這令新一屆政府更有條件放寬海外入境香港的隔離限制，料很大機會改用「5+2」方案（5日檢疫酒店＋2日家居）。

李家超早於上周已露口風，指候任醫務衞生局局

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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