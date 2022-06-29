新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 名家專區 2022/06/29 分享： 分享： 內地昨日把入境隔離時間大減一半，官場和政圈消息都指，這令新一屆政府更有條件放寬海外入境香港的隔離限制，料很大機會改用「5+2」方案（5日檢疫酒店＋2日家居）。 李家超早於上周已露口風，指候任醫務衞生局局 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 2022/06/28 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 有政戲 - 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 2022/06/27 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 有政戲 - 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 2022/06/24 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 2022/06/23 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 有政戲 - 行會新班子 各大黨「話事人」入局 2022/06/22 行會新班子 各大黨「話事人」入局 防疫措施 出入境管制 李家超 盧寵茂 隔離檢疫 林健鋒 民建聯 梁熙 中華廠商聯合會 大灣區