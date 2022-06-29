  • 29°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地改防疫政策 利好港股

名家專區 2022/06/29

分享：

分享：

港股周二早段受壓，最多曾跌277點，但午後隨內地A股回升，加上傳出內地修改防疫政策，刺激投資氣氛好轉，恒指由跌轉升189點，收報22418點，成交相對高達1,759億元。

利經濟活動 釋轉向訊號

國家衞健

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

最新專欄文章

交易講場 - 騰訊走勢 受制大股東沽貨
2022/06/28
騰訊走勢 受制大股東沽貨
交易講場 - 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？
2022/06/27
加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？
交易講場 - 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？
2022/06/25
馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？
交易講場 - 阿里巴巴新一頁
2022/06/24
阿里巴巴新一頁
交易講場 - 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？
2022/06/23
互聯網醫療股急挫 又要驚監管？
港股 國泰航空（00293） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 同程旅行（00780） 南方航空（01055） 永利澳門（01128） 比亞迪股份（01211） 復星旅遊文化（01992） 美高梅中國（02282）

上一篇文章

夏收有喜訊 夏管存隱憂

下一篇文章

原來呢區升最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

美再藉基建圍堵 華穩歐拓展合作
美再藉基建圍堵 華穩歐拓展合作
國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工
14新常秘多熟手舊人 七一可開工
投資坐標 - 派息取向有辣有不辣!
派息取向有辣有不辣!
透視中港美 - 炒中央送大禮 港交所莫忘形
炒中央送大禮 港交所莫忘形
選股情報 - Dalio的大趨勢投資
Dalio的大趨勢投資