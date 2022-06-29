內地改防疫政策 利好港股 名家專區 2022/06/29 分享： 分享： 港股周二早段受壓，最多曾跌277點，但午後隨內地A股回升，加上傳出內地修改防疫政策，刺激投資氣氛好轉，恒指由跌轉升189點，收報22418點，成交相對高達1,759億元。 利經濟活動 釋轉向訊號 國家衞健 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 騰訊走勢 受制大股東沽貨 2022/06/28 騰訊走勢 受制大股東沽貨 交易講場 - 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 2022/06/27 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 交易講場 - 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 2022/06/25 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 交易講場 - 阿里巴巴新一頁 2022/06/24 阿里巴巴新一頁 交易講場 - 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 2022/06/23 互聯網醫療股急挫 又要驚監管？ 港股 國泰航空（00293） 中國東方航空（00670） 中國國航（00753） 同程旅行（00780） 南方航空（01055） 永利澳門（01128） 比亞迪股份（01211） 復星旅遊文化（01992） 美高梅中國（02282）