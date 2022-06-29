內地改防疫政策 利好港股

港股周二早段受壓，最多曾跌277點，但午後隨內地A股回升，加上傳出內地修改防疫政策，刺激投資氣氛好轉，恒指由跌轉升189點，收報22418點，成交相對高達1,759億元。

利經濟活動 釋轉向訊號

國家衞健

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