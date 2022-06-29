48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 名家專區 2022/06/29 分享： 分享： 特朗普（Donald Trump）年代，美國的難民政策受千夫所指，是主流傳媒罵得最兇狠的一環，興建美墨邊境圍牆等政策引起譁然。換了對移民友善的拜登（Joe Biden）上台，情況如何？ 最近美國再有偷渡 ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 美國 貧富懸殊 政治 特朗普 移民 南美洲 中美洲 美元