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48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌

名家專區 2022/06/29

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特朗普（Donald Trump）年代，美國的難民政策受千夫所指，是主流傳媒罵得最兇狠的一環，興建美墨邊境圍牆等政策引起譁然。換了對移民友善的拜登（Joe Biden）上台，情況如何？

最近美國再有偷渡

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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