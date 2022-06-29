48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌

特朗普（Donald Trump）年代，美國的難民政策受千夫所指，是主流傳媒罵得最兇狠的一環，興建美墨邊境圍牆等政策引起譁然。換了對移民友善的拜登（Joe Biden）上台，情況如何？

最近美國再有偷渡

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