半年穩收16厘超高股息！ 名家專區 02:30 2022/06/29 分享： 分享： 港府證實習大大將會來港參加慶回歸25周年的活動及主持特區新領導班子就職禮，加上內地宣布縮短入境者檢疫的日子，令到中港股市昨日低開後回升，上證指數升上三千四百點，恒指亦升接近二百點，均為連續第四日上升， ... 欲覽全文，再睇埋系列電子書2022收息全攻略；立即登記限時$10/月試閱計劃計劃詳情 登入 $10 試閱 無合約, 可隨時取消 ($60/月續約) 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 派息取向有辣有不辣! 2022/06/28 派息取向有辣有不辣! 投資坐標 - 超高息超高增長包包股！ 2022/06/24 超高息超高增長包包股！ 投資坐標 - 收超高息待零售翻身! 2022/06/22 收超高息待零售翻身! 投資坐標 - 大師們投資先講國運！ 2022/06/21 大師們投資先講國運！ 投資坐標 - 超高息但高槓桿的海運股! 2022/06/17 超高息但高槓桿的海運股! 震雄集團（00057） 理文化工（00746） 個股分析 港股 東方表行（00398） 美股 股票 銀行 美元 東岳集團（00189）