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半年穩收16厘超高股息！

名家專區 02:30 2022/06/29

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港府證實習大大將會來港參加慶回歸25周年的活動及主持特區新領導班子就職禮，加上內地宣布縮短入境者檢疫的日子，令到中港股市昨日低開後回升，上證指數升上三千四百點，恒指亦升接近二百點，均為連續第四日上升，

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撰文 : 曾廣標

欄名 : 投資坐標

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