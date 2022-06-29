半年穩收16厘超高股息！

港府證實習大大將會來港參加慶回歸25周年的活動及主持特區新領導班子就職禮，加上內地宣布縮短入境者檢疫的日子，令到中港股市昨日低開後回升，上證指數升上三千四百點，恒指亦升接近二百點，均為連續第四日上升，

...