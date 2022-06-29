【港股點評】瑞士寶盛鄧啟志 留意金融股及三大主題

港股近日重上22000點水平，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志表示，受惠內地疫情好轉，及推出刺激經濟政策，相信短期內，港股將出現一輪反彈。

在板塊當中，鄧啟志最看好有望受惠加息周期的金融股，如本地銀行及保險股。（相關銀行股估值及大行目標價可點擊下圖查看。）

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

此外，他認為有三大主題值得留意，包括：

1）新能源；

2）消費；

3）高端製造業。

鄧啟志認為，在國策支持下，新能源車、光伏等於新能源相關板塊具有長遠增長空間；消費方面，雖然內地早前受到疫情影響，消費氣氛轉差，不過他相信，在疫情好轉後，消費信心會逐步回升，在十四五計劃擴大內需的情況下，啤酒、體育用品及飲品等行業料受惠。

高端製造業方面亦有政策支持，而政府現在更重視影技術，多於軟技術，料有利行業發展。

記者：陳紫瑩

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...