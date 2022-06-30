【中國解封】「7+3」後再「摘星」 大行分析出行受惠股（第三版）

國務院聯防聯控機制發布第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從合共21日調整為合共10日，刺激一眾出行受惠股久旱逢甘露，昨日明顯反彈。雖然消息面上利好，但大行認為放寬力度偏弱，行業仍待更大規模的隔離機制放寬。

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受惠防控管控放寬，航空股逆市上揚，當中中國國航 （00753） 升2.4%報6.94元，創52周高；中國東方航空 （00670） 升1%報3.05元；中國南方航空 （01055） 跌1.1%報4.52元。

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富瑞：航空股較濠賭股受惠

富瑞認為，隔離管控時間縮短更能吸引商務客，因為「7+3」的隔離天數還是長過旅客的平均行程。另外中國尚未放寬國際航班數量，仍是每間內地航空公司只能選1個國家營運1條國際航綫，每間海外航空公司只能營運1條往內地航綫，每周只有1班。另外，航空股板塊尚有幾大問題要面對，包括缺乏票價定價權、燃料價格上漲及人民幣貶值帶來的滙兌損失。

至於濠賭股，由於內地及香港旅客遊澳門平均僅逗留一日，相信要等到隔離天數進一步下降，澳門才能重新成為吸引的旅遊地。富瑞認為，下一步要關注的是香港及澳門會否跟隨內地步伐，進一步放寬隔離管控。

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