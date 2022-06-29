  • 32°C
香港時間 : 2022629日 (週三) 17:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國解封】「7+3」虛火還是真利好? 大行分析出行受惠股上升動力（第二版）

研究報告 16:50 2022/06/29

分享：

分享：

國務院聯防聯控機制發布第九版新冠肺炎防控方案，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從合共21日調整為合共10日，刺激一眾出行受惠股久旱逢甘露，昨日明顯反彈。雖然消息面上利好，但大行認為放寬力度偏弱，行業仍待更大規模的隔離機制放寬。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

富瑞：航空股較濠賭股受惠

富瑞認為，隔離管控時間縮短更能吸引商務客，因為「7+3」的隔離天數還是長過旅客的平均行程。另外中國尚未放寬國際航班數量，仍是每間內地航空公司只能選1個國家營運1條國際航綫，每間海外航空公司只能營運1條往內地航綫，每周只有1班。另外，航空股板塊尚有幾大問題要面對，包括缺乏票價定價權、燃料價格上漲及人民幣貶值帶來的滙兌損失。

至於濠賭股，由於內地及香港旅客遊澳門平均僅逗留一日，相信要等到隔離天數進一步下降，澳門才能重新成為吸引的旅遊地。富瑞認為，下一步要關注的是香港及澳門會否跟隨內地步伐，進一步放寬隔離管控。

    點擊圖片放大

欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機……hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，更多豐富藏書，歡迎登入電子書架，未成為訂戶的朋友，只需598元/年，可享全年無限瀏覽hket電子書架，更可盡覽《香港經濟日報》、《置業家居》及《投資理財周刊》的電子版，有興趣的朋友萬勿錯過！

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

最新專欄文章

【下半年前瞻】中國經濟復甦需「分層遞進」（不斷更新）
今日
【下半年前瞻】中國經濟復甦需「分層遞進」（不斷更新）
【投資部署】 新能源車盈利 有望迎來修復（第二版）
今日
【投資部署】 新能源車盈利 有望迎來修復（第二版）
【升浪捕捉】內房板塊趨勢分析 摩通話今輪仲有得升
今日
【升浪捕捉】內房板塊趨勢分析 摩通話今輪仲有得升
【一文看清】回顧新能源車股6月動向（不斷更新）
今日
【一文看清】回顧新能源車股6月動向（不斷更新）
【股市熱炒】「黃金坑」與「甜蜜窗口」（第二版）
2022/06/27
【股市熱炒】「黃金坑」與「甜蜜窗口」（第二版）
宏觀分析 市場動向 大行報告 港股 受惠股 機場 澳門 航空 航空股 加息

上一篇文章

【平台股修復】大行最愛美團拼多多原因 (第3版)

下一篇文章

【下半年前瞻】中國經濟復甦需「分層遞進」（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版