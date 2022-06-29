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【下半年前瞻】中國經濟復甦需「分層遞進」（不斷更新）

研究報告 16:47 2022/06/29

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2022年中國經濟面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重下行壓力，2022年1月央行便推出20個月來首次降息；地產、高耗能產業的緊縮性政策，不斷轉向放鬆。中國經濟復甦要真正復甦，必須或將經歷三個「分層遞進」的過程。

獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁

2022年第二季，中國經濟轉弱是「三重壓力」相互疊加反饋的結果：

  • 第一，去年監管疊加的衝擊還在演繹。去年房地產領域監管政策疊加，已經使得房企和居民信心轉弱，今年疊加疫情衝擊後，房地產銷售、投資下滑更加迅猛。當前中國經濟下行壓力很大一部分來自於房地產投資，可以說房地產不穩則中國經濟不穩。
  • 第二，Omicron疫情對供需兩端形成強衝擊。包括對消費場景的壓製（4月上海社會消費品零售總額當月按年下降48.3%），對生產和投資場景的壓製（4月工業增加值當月按年驟降至-2.9%，對房地產市場的下滑也起到了推波助瀾的作用。
  • 第三，居民和企業預期轉弱的問題更為深刻。隨著經濟和就業市場的不確定性加大，居民部門預防性儲蓄上升，擠壓消費。

下半年中國經濟增長環境至少面臨三方面不利因素：

  • 其一，隨著歐美商品消費需求下降，出口面臨從中速向低速回落的壓力。而2020年出口是中國經濟復甦的核心拉動力，2020-2021年中國出口的兩年平均增速達到8.3%，顯著超過2019年的1.3%，帶動製造業投資、工業增加值成為主要經濟指標中少有的，兩年平均增速超過疫情前水平的領域。
  • 其二，房地產投資正努力止跌，5月房地產開發投資完成額當月按年仍然下降7.7%，考慮不含價格因素的房地產銷售、新開工、土地購置面積等指標，當月按年下降幅度均超過30%。而2020年房地產投資「一枝獨秀」地增長了7%。
  • 其三，從製造業上市公司的資本開支增速、工業企業產能利用率兩項領先性指標來看，上半年製造業投資已呈見頂跡像。特別是，出口和房地產投資是2021年製造業投資重要的需求來源，根據測算，以2019年為基准，高出口依賴型行業的投資貢獻了2021年製造業投資增量的64%，受房地產影響較大的金屬礦物、黑色金屬兩個行業合計貢獻了20.9%。

（不斷更新）

報告來源：平安證券

編輯：陳文政

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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