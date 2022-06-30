七一盛宴 提前散席？

港股本周初熱炒七一回歸廿五周年中央送大禮憧憬，恒指2日累升近700點後，昨期指結算日受美股隔夜及亞洲外圍跌市拖累急回吐。恒指收跌422點或1.9%﹐報21996，再失21000關口。七一盛宴似乎提前曲

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