七一盛宴 提前散席？ 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 港股本周初熱炒七一回歸廿五周年中央送大禮憧憬，恒指2日累升近700點後，昨期指結算日受美股隔夜及亞洲外圍跌市拖累急回吐。恒指收跌422點或1.9%﹐報21996，再失21000關口。七一盛宴似乎提前曲 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 2022/06/29 沽壓縈繞不散 騰訊長期落後 透視中港美 - 炒中央送大禮 港交所莫忘形 2022/06/28 炒中央送大禮 港交所莫忘形 透視中港美 - 壞消息當好消息 2022/06/27 壞消息當好消息 透視中港美 - 藍籌股與垃圾債 2022/06/24 藍籌股與垃圾債 透視中港美 - 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 2022/06/23 人幣韓圜齊瀉 後市暗湧漸現 恒生指數 期貨 成交 盈富基金（02800） 恒生中國企業（02828） 南方恒生科技（03033） 安碩恒生科技（03067） 香港交易所（00388） 友邦保險（01299） 工商銀行（01398）