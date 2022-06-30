消費拉動增長 復星估值吸引 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 中港兩地股市在習主席來港前夕下跌，但今日是基金半年結，加上中央送大禮的憧憬，港股今日有望反彈。而昨日隨大市回落的復星國際（00656），透過投資運營雙輪驅動，未來盈利可保持雙位數增長，尤其中央要釋放消 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 2022/06/29 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版） 中字股實力談 - 贛鋒好抵買 預測高增長 2022/06/29 贛鋒好抵買 預測高增長 中字股實力談 - 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 2022/06/28 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版） 中字股實力談 - 銷量將回升 北汽趁平買 2022/06/24 銷量將回升 北汽趁平買 中字股實力談 - 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 2022/06/23 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版） 市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 復星國際（00656） 復星旅遊文化（01992） 復星醫藥（02196） 新能源 人民幣