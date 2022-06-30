  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

消費拉動增長 復星估值吸引

名家專區 2022/06/30

分享：

分享：

中港兩地股市在習主席來港前夕下跌，但今日是基金半年結，加上中央送大禮的憧憬，港股今日有望反彈。而昨日隨大市回落的復星國際（00656），透過投資運營雙輪驅動，未來盈利可保持雙位數增長，尤其中央要釋放消

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版）
2022/06/29
【憧憬大禮】主席駕到 基金半年結 港股七一前有力反彈（第四版）
中字股實力談 - 贛鋒好抵買 預測高增長
2022/06/29
贛鋒好抵買 預測高增長
中字股實力談 - 【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版）
2022/06/28
【主席駕到】回歸潛規則 穩定壓倒一切（第四版）
中字股實力談 - 銷量將回升 北汽趁平買
2022/06/24
銷量將回升 北汽趁平買
中字股實力談 - 【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版）
2022/06/23
【待變格局】基金半年結 七一前 暗湧漣漣（第四版）
市盈率 市帳率 每股盈利 每股資產淨值 每股派息 復星國際（00656） 復星旅遊文化（01992） 復星醫藥（02196） 新能源 人民幣

上一篇文章

回歸看金融 洞察新篇章

下一篇文章

中國建築反彈 MACD回升
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！
半年穩收16厘超高股息！
【電動車重創】理想趁高抽水蔚來被指「發水」 美股ADS早段續瀉（第二版）
【電動車重創】理想趁高抽水蔚來被指「發水」 美股ADS早段續瀉（第二版）
專家樓論 - 原來呢區升最多
原來呢區升最多
【憧憬中央大禮】中央金融大禮頭炮ETF通打響 港交所為何欲升無力?（第三版）
【憧憬中央大禮】中央金融大禮頭炮ETF通打響 港交所為何欲升無力?（第三版）
選股情報 - 送大禮？
送大禮？
有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大
新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大