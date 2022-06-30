消費拉動增長 復星估值吸引

中港兩地股市在習主席來港前夕下跌，但今日是基金半年結，加上中央送大禮的憧憬，港股今日有望反彈。而昨日隨大市回落的復星國際（00656），透過投資運營雙輪驅動，未來盈利可保持雙位數增長，尤其中央要釋放消

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