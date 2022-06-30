信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 自《巴黎氣候協定》推出以來，全球各國政府在可持續發展不斷加強合作，不斷出台應對氣氛變化的政策。在綠色金融成為環球大勢下，香港要扮演國際金融中心的角色上，既要保持國際金融業的競爭力和領導地位，也要積極推 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁淑怡 中信銀行（國際）有限公司個人及商務銀行業務財富管理執行總經理 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 2022/06/29 光銀林樵基：中國5月工業效益改善 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 2022/06/28 中金：歐美PMI下降 全球滯脹添憂 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 2022/06/25 普徠仕：環球市場下半年維持疲態 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 2022/06/24 信銀國際劉建民：配置短債 減持長債 專訪 - 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 2022/06/23 滙豐范卓雲：中港復甦 股票增持 疫情 中國 股票 可持續發展 ETF ESG 碳中和 香港金融管理局 國際金融中心 綠色金融