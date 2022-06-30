信銀國際梁淑怡：香港發展ESG潛力大

自《巴黎氣候協定》推出以來，全球各國政府在可持續發展不斷加強合作，不斷出台應對氣氛變化的政策。在綠色金融成為環球大勢下，香港要扮演國際金融中心的角色上，既要保持國際金融業的競爭力和領導地位，也要積極推

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