新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國際 22:49 2022/06/29 分享： 分享： 近期多國的新冠肺炎疫情均見反彈，專家直言新一波疫情正在醞釀，主因是Omicron兩款亞變種BA.4及BA.5逐漸成為主流病毒株。根據美國哈佛醫學院的研究，BA.4及BA.5同樣能夠逃避抗體攻擊，傳播速度更快，幸好未有證據顯示它們導致重症的機會率更高。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 俄違約短綫無影響 債權人最慘 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 2022/06/23 英心狠手辣 尋求庇護不成流放盧旺達 油價失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/22 油價失控 「植物汽油」成救星？ 你可能感興趣 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 22:18 2022/06/28 中美洲民不聊生 赴美難民停不了 俄違約短綫無影響 債權人最慘 22:41 2022/06/27 俄違約短綫無影響 債權人最慘 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 22:33 2022/06/26 特朗普政治遺產 反助民主黨翻身？ 最新專欄文章 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 今日 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 國金札記 - 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 2022/06/23 油價恐失控 「植物汽油」成救星？ 疫情 口罩 防疫措施 新冠肺炎疫情 西歐 新加坡 日本 法國