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新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免

國際 22:49 2022/06/29

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近期多國的新冠肺炎疫情均見反彈，專家直言新一波疫情正在醞釀，主因是Omicron兩款亞變種BA.4及BA.5逐漸成為主流病毒株。根據美國哈佛醫學院的研究，BA.4及BA.5同樣能夠逃避抗體攻擊，傳播速度更快，幸好未有證據顯示它們導致重症的機會率更高。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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