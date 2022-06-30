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新盤貼市價 續成新常態

名家專區 14:00 2022/06/30

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新盤趕下半年登場，潛在供應激增，達70盤共2.9萬伙，惟市場充斥多項不明朗因素，相信發展商仍舊各出奇謀吸客，貼市價或低市價推盤，會續成下半年推盤新常態，有關趨勢從近期開價的新盤已可見一斑。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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