新盤貼市價 續成新常態 名家專區 14:00 2022/06/30 分享： 分享： 新盤趕下半年登場，潛在供應激增，達70盤共2.9萬伙，惟市場充斥多項不明朗因素，相信發展商仍舊各出奇謀吸客，貼市價或低市價推盤，會續成下半年推盤新常態，有關趨勢從近期開價的新盤已可見一斑。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤賣得快好世界 2022/05/17 新盤賣得快好世界 新盤落成量出現危機的年份 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 2022/06/22 新盤防「息魔」 發展商加速去貨減風險 你可能感興趣 新盤賣得快好世界 14:30 2022/05/17 新盤賣得快好世界 新盤落成量出現危機的年份 01:00 2022/06/01 新盤落成量出現危機的年份 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 13:31 2022/06/04 新盤戰再蔓延 準買家選擇多 最新專欄文章 專家樓論 - 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 今日 房屋土地績效指標 司局長隨便任揀！ 專家樓論 - 原來呢區升最多 2022/06/29 原來呢區升最多 專家樓論 - 甲廈租務偏弱 搬遷升級獨撑市場 2022/06/28 甲廈租務偏弱 搬遷升級獨撑市場 專家樓論 - 如果低息時代告終 2022/06/27 如果低息時代告終 專家樓論 - 近月不乏筍租盤 2022/06/24 近月不乏筍租盤 銷售安排 凱柏峰I 佳悅 香港物業 一手市場 加息 發展商