港股高位整固 新能源車股伺機買 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 恒指昨日期結，可說預早開始半年結，2022年眨眼已過了一半，暫時仍要跌。恒指昨日下挫422點，收報21996點，成交金額1,608億元。 科技股及汽車股整固，加上金融股回軟令大市出現整固。恒指目前回補周 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 梁耀康 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內地改防疫政策 利好港股 2022/06/29 內地改防疫政策 利好港股 交易講場 - 騰訊走勢 受制大股東沽貨 2022/06/28 騰訊走勢 受制大股東沽貨 交易講場 - 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 2022/06/27 加密幣危機 暴露脆弱生態鏈？ 交易講場 - 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 2022/06/25 馬雲「逍遙遊」 阿里復甦能見度低？ 交易講場 - 阿里巴巴新一頁 2022/06/24 阿里巴巴新一頁 港股 成交 指數 金融 A股 汽車股 中國旺旺（00151） 飲品股 蔚來－SW（09866） 理想汽車—W（02015）