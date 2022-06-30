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港股高位整固 新能源車股伺機買

名家專區 2022/06/30

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恒指昨日期結，可說預早開始半年結，2022年眨眼已過了一半，暫時仍要跌。恒指昨日下挫422點，收報21996點，成交金額1,608億元。

科技股及汽車股整固，加上金融股回軟令大市出現整固。恒指目前回補周

...

撰文 : 梁耀康

欄名 : 交易講場

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