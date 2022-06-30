新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 近期多國的新冠肺炎疫情均見反彈，專家直言新一波疫情正在醞釀，主因是Omicron兩款亞變種BA.4及BA.5逐漸成為主流病毒株。根據美國哈佛醫學院的研究，BA.4及BA.5同樣能夠逃避抗體攻擊，傳播速 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 2022/06/29 新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免 國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 2022/06/29 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌 國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 2022/06/28 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」 國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 2022/06/27 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？ 國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 2022/06/24 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達 疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 日本 歐洲 口罩 法國 防疫措施 世界衞生組織