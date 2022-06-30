  • 28°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 02:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免

名家專區 2022/06/30

分享：

分享：

近期多國的新冠肺炎疫情均見反彈，專家直言新一波疫情正在醞釀，主因是Omicron兩款亞變種BA.4及BA.5逐漸成為主流病毒株。根據美國哈佛醫學院的研究，BA.4及BA.5同樣能夠逃避抗體攻擊，傳播速

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
2022/06/29
新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免
國金札記 - 48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌
2022/06/29
48偷渡客遇難 揭中南美難民悲歌
國金札記 - 俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
2022/06/28
俄104年首債務違約 普京損聲譽「無面」
國金札記 - 美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？
2022/06/27
美法院否定墮胎權 成民主黨翻身良機？
國金札記 - 英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達
2022/06/24
英心狠手辣計劃 難民流放盧旺達
疫情 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 日本 歐洲 口罩 法國 防疫措施 世界衞生組織

上一篇文章

寬檢疫過關急增 提升配套通人流

下一篇文章

全球通脹 中國破局？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 半年穩收16厘超高股息！
半年穩收16厘超高股息！
【電動車重創】理想趁高抽水蔚來被指「發水」 美股ADS早段續瀉（第二版）
【電動車重創】理想趁高抽水蔚來被指「發水」 美股ADS早段續瀉（第二版）
專家樓論 - 原來呢區升最多
原來呢區升最多
【憧憬中央大禮】中央金融大禮頭炮ETF通打響 港交所為何欲升無力?（第三版）
【憧憬中央大禮】中央金融大禮頭炮ETF通打響 港交所為何欲升無力?（第三版）
選股情報 - 送大禮？
送大禮？
有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大
新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大