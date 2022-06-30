新冠疫情再反彈 口罩傍身不可免

近期多國的新冠肺炎疫情均見反彈，專家直言新一波疫情正在醞釀，主因是Omicron兩款亞變種BA.4及BA.5逐漸成為主流病毒株。根據美國哈佛醫學院的研究，BA.4及BA.5同樣能夠逃避抗體攻擊，傳播速

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