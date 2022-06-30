高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意

國家主席習近平今天抵港，各方關注他屆時發表的重要講話，指明香港未來發展路向。有熟悉北京消息人士指，習主席今次3項重點行程：高鐵、科學園、故宮博物館，背後均具深意。

標誌粵港澳更緊密合作

首先，習近平今次是

...