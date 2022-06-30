高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意 名家專區 2022/06/30 分享： 分享： 國家主席習近平今天抵港，各方關注他屆時發表的重要講話，指明香港未來發展路向。有熟悉北京消息人士指，習主席今次3項重點行程：高鐵、科學園、故宮博物館，背後均具深意。 標誌粵港澳更緊密合作 首先，習近平今次是 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 2022/06/29 新政府研寬入境隔離 「5+2」機會大 有政戲 - 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 2022/06/28 14新常秘多熟手舊人 七一可開工 有政戲 - 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 2022/06/27 李百全料升常秘 AO續掌港台？ 有政戲 - 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 2022/06/24 陳國基曾國衞確診 七一宣誓成疑 有政戲 - 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 2022/06/23 梁高美懿鄭慕智 入行會做金融靠山 大灣區 深圳 習近平 高鐵 香港科學園 故宮文化博物館