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高鐵科學園故宮館 習訪港3個深意

名家專區 2022/06/30

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國家主席習近平今天抵港，各方關注他屆時發表的重要講話，指明香港未來發展路向。有熟悉北京消息人士指，習主席今次3項重點行程：高鐵、科學園、故宮博物館，背後均具深意。

標誌粵港澳更緊密合作

首先，習近平今次是

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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