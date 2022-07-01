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【港股下半年展望】冠軍分析師張憶東評5大傳統股

研究報告 12:31 2022/07/01

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市場早料二季度港股基本上確認了底部區域，港股連續6日保持升勢，新季度將來臨，港股會否延續轉勢？本文將聚焦港股中期投資策略。

興業證券全球首席策略分析師張憶東料港股下半年有望底部抬升，但大盤指數牛市的條件不足。港股和A股上市公司整體盈利狀況將好於上半年，助中國股市上半年有望呈現底部抬升，自上半年低點反彈出技術性牛市不難，但較難出現「趨勢性大牛市」。

張憶東建議港股「權重股」下半年盈利預測和改善動能，有望強於A股「權重股」，最大差異在於資訊科技互聯網等行業。他認為，以下行業具短期復甦紅利，及中期成長性「淘金」行業，包括汽車、體育鞋服、互聯網、物業管理、食品飲料及醫藥類（見下圖）。

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（第二版更新於16：42分）

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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