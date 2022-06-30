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【加息以後】美國經濟或「硬著陸」步入熊市

研究報告 16:57 2022/06/30

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截至2022年6月15日美聯儲加息75bp前後，標普500指數較2022年1月3日的高點4796.56下跌超過20%。從歷史經驗來看，跌破這一閾值一般意味著美股已經進入熊市。投資者宜選擇避險估值較高、盈利能力依賴於低利率環境的行業，例如部分科技股，選擇防御性質更高、盈利確定性強的行業，例如通訊服務、醫療、金融。

獨家專訪 基金經理+環球策略師 港股下半年迎反彈【下一頁

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本次美聯儲加息能否使美國經濟「軟著陸」，即在未來10個季度中保證4個季度的GDP正增長，將成為熊市陰霾能否快速褪去的決定性因素。

美國目前的5年通脹預期已升至3.3%，同時實現2%的通脹目標和保證強勁的勞動力市場是一個較為困難的任務，美聯儲預計2022年底PCE通脹將高達5.2%，相較此前3月4.3%的預測大幅上行。

根據6月會議紀要中的最新點陣圖，聯邦基金利率將於2023年達到高點，預測利率中位數為3.8%。經濟前景方面，紐約聯儲測算，根據目前的加息軌道，美國經濟實現「軟著陸」的概率僅有10%，而「硬著陸」的可能性約為80%。硬著陸意味著在接下來的十個季度中，至少有一個季度的GDP增長將低於-1%。

企業盈利預期過於樂觀

截至2022年6月中旬，海外市場上依然有大比例的分析師對於美股給出買入評級，FactSet數據顯示，截至6月17日，標普500指數成分股收到的市場評級中，56.9%是買入評級，37.7%是持有評級，只有5.4%是賣出評級。

買入評級的5年平均比例為53.3%，持有評級的5年平均比例為40.7%，賣出評級的比例為5.5%。

盡管買入評級的比例從2月底57.4%的高點小幅下降至目前的56.9%，但依然明顯高於過去5年平均水平。分析師目前較為樂觀的判斷與「硬著陸」的預期並不相符。

背後的原因，估計是由於市場對公司盈利的預期尚未下調到位。目前盈利預測反映出的依然是6個月前經濟復蘇時期的市場預期，即EPS從2022年一季度開始持續上升直至2024年，而這一趨勢並不符合目前的加息力度下，美國經濟大概率於2023年第一或第二季度進入衰退的前景預期。

美股估值仍有下跌空間

從估值方面來看，我們根據目前的盈利一致預期計算的標普500的全年預期pe已從年初21左右的高點跌至目前的16倍左右，低於近5年和10年的平均水平，看似是處於較為安全的位置。然而，這同樣是因為分母端的盈利預期尚未調整到位，使得估值顯

得較低。而如果我們假設2022全年的盈利水平將相比目前未修正的預期低10%，則目前的預期估值水平仍然處於約18倍的較高位置。因此，我們有理由認為目前美股沒有pricein高通脹和貨幣政策加速緊縮造成的風險，依然較貴的估值使得進一步下跌的空間仍然存在。

我們建議避險估值較高、盈利能力依賴於低利率環境的行業，例如部分科技股，選擇防御性質更高、盈利確定性強的行業，例如通訊服務、醫療、金融。

報告來源：東吳證券

編輯：陳文政

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撰文 : 券商有路捉 研究報告

欄名 : 券商有路捉

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