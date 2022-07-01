  • 29°C
香港時間 : 2022701日 (週五) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料

國際 09:05 2022/07/01

分享：

分享：

美國最高法院推翻近50年歷史的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決，不再承認墮胎權受憲法保護，容許州份自由制定墮胎法案。總統拜登（Joe Biden）批評裁決使美國倒退150年，支持者卻形容是重新賦予胎兒生存權利。

...

撰文 : 郭麗明

欄名 : 國金好書

相關文章

倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃
今日
倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃
葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片）
今日
葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片）
美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會
今日
美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會
反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰
2022/06/30
反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰
美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應
2022/06/30
美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應

你可能感興趣

倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃
今日 08:05
倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃
葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片）
今日 09:05
葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片）
美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會
今日 08:35
美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會

最新專欄文章

哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見
2022/06/25
哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見
哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？
2022/06/24
哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？
難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓
2022/06/18
難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓
富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？
2022/06/17
富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？
女性主義被標籤商業化恐失本質
2022/06/11
女性主義被標籤商業化恐失本質
政治 網絡熱話 生育 非法墮胎 美國共和黨 美國 特朗普 列根

下一篇文章

同是北約東擴 普京卻不還手？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版