從墮胎運動理解美國政治 後羅訴韋德時代未來難料 國際 09:05 2022/07/01 分享： 分享： 美國最高法院推翻近50年歷史的羅訴韋德案（Roe v. Wade）裁決，不再承認墮胎權受憲法保護，容許州份自由制定墮胎法案。總統拜登（Joe Biden）批評裁決使美國倒退150年，支持者卻形容是重新賦予胎兒生存權利。 ... 欲覽全文，還有輪住上架的新電子書；就唔好錯過2022書展訂閱之早鳥雙重賞計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 郭麗明 欄名 : 國金好書 相關文章 倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃 今日 倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃 葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片） 今日 葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片） 美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會 今日 美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會 反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰 2022/06/30 反撃約翰遜「女性不戰論」 普京: 戴卓爾夫人向阿根廷開戰 美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應 2022/06/30 美密蘇里州表明不禁事後丸 醫療系統恢復供應 你可能感興趣 倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃 今日 08:05 倫敦開放式單位月租9000蚊 床頭伸手就掂到雪櫃 葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片） 今日 09:05 葡萄牙酒吧勸交不成 反被20英遊客「拆檔」（有片） 美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會 今日 08:35 美國名媛Paris Hilton請拜登食檸檬 為一人婚禮唔去峰會 最新專欄文章 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 2022/06/25 哥倫比亞變天 緣何左翼總統罕見 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 2022/06/24 哥倫比亞暴力文化未終結 左翼捲土重來？ 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 2022/06/18 難民入境尋庇護 富裕國百般阻撓 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 2022/06/17 富國緊閉門戶阻難民 不遣返原則淪空談？ 女性主義被標籤商業化恐失本質 2022/06/11 女性主義被標籤商業化恐失本質 政治 網絡熱話 生育 非法墮胎 美國共和黨 美國 特朗普 列根